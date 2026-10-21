Лавров 28 октября проведет рабочий завтрак для участников саммита Россия-Африка

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 октября встретится в формате рабочего завтрака с главами МИД африканских государств, которые прибудут в Москву для участия в саммите Россия-Африка, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать восьмого октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет рабочий завтрак для своих коллег, министров иностранных дел африканских государств", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что российско-африканский саммит пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие", и будет сфокусирован на вопросах экономики, торговли и инвестиций.

"В числе приоритетных тем определены также сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, развитие независимых платежных систем, продовольственная безопасность, цифровизация, в том числе, внедрение искусственного интеллекта", - добавила Захарова.

Саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.