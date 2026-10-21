Путин на встрече с Уиткоффом выразил желание узнать оценки кризиса вокруг Ирана

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что ему интересны оценки ситуации на Ближнем Востоке, отметив, что Россия готова помочь в разрешении кризиса.

"Если бы вы сочли возможным, я бы, конечно (...) хотел узнать ваши оценки ситуации на Ближнем Востоке и в Иране. Вы знаете, что у нас особые доверительные отношения с Ираном, с нашими партнерами в Иране, потому что они складывались десятилетиями, и если мы можем хоть что-то сделать для улучшения этого, мы с удовольствием сделаем", - сказал Путин на встрече с Уиткоффом.

Он уточнил, что "наши предложения по этому направлению вам тоже хорошо известны".