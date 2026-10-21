Уиткофф заявил о перспективах развития экономических отношений с РФ после завершения конфликта на Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у двух стран есть перспективы развития экономических отношений после завершения украинского конфликта.

"Что касается возможностей бизнеса, заключения сделок и экономического развития между нашими двумя странами, то я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для экономического и бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами", - сказал Уиткофф на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.