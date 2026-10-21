Минобороны РФ заявило о контроле над двумя селами в Запорожской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль два села в Запорожской области - Червоный Яр и Юльевку, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоный Яр Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в среду.

По данным министерства, войска группировки "Днепр" в результате решительных действий взяли под контроль Юльевку Запорожской области.

В ходе боёв группировкой "Восток" нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новониколаевка, Терсянка, Барвиновка, Вольнянка, Воскресенка и Васиновка Запорожской области.

Тут ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Орехов, Кирово и Одаровка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 24 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы, сообщает Минобороны.