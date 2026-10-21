Военные РФ сообщили об улучшении позиций в зоне СВО за сутки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Криницы, Курицино, Роганское, Белозерское, Шиловка, Новоявленка, Староварваровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Потери украинских сил здесь составили свыше 335 военнослужащих, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в российском военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курганное, Избицкое, Бугаевка и Великий Бурлук Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны РФ.