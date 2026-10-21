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Минтранс не поддержал идею об отмене платы за проезд по ремонтируемым участкам платных автотрасс

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ не видит смысла отменять плату за проезд по ремонтируемым участкам платных автотрасс на период проведения работ на этих участках, но госкомпания "Автодор" как оператор платных дорог должна предоставлять уровень сервиса, к платности которого у пользователей не будет вопросов, считает министр транспорта - кандидат на должность вице-премьера РФ Андрей Никитин.

Соответствующую позицию Никитин озвучил на пленарном заседании Госдумы в среду, отвечая на вопрос депутата от фракции "Новые люди" Дарьи Кислицыной. Она рассказала, что партия предлагала ввести опцию временной отмены взимания платы за проезд по ремонтируемым участкам платных автодорог, так как скорость движения и уровень комфорта при движении по таким участкам могут быть сопоставимы с качеством движения по бесплатной дороге.

"Это системный вопрос - качество платной автомобильной дороги. Знаете, у нас в авиации есть определенные правила, которые регулируют отношения пассажира, авиакомпании и аэропорта в случае определенных задержек, чрезвычайных ситуаций и так далее. Я не думаю, что по всем ремонтам имело бы смысл отменять плату целиком", - сказал Никитин, отвечая на вопрос.

"Но должны быть разработаны правила "что происходит, если..." и стандарты сервиса для государственной компании "Автодор", чтобы люди понимали, за какую услугу они платят и что происходит, если услуга оказывается не в полном объеме по каким-то причинам. Эти правила нужно разрабатывать. Минтранс этим, безусловно, будет заниматься", - добавил он.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в апреле говорил, что проезд по 1 км платной дороги для легкового автомобиля сейчас стоит в среднем 6 руб., для грузовика - 14-16 руб. Сеть платных автотрасс в управлении госкомпании составляет порядка 3,7 тыс. км.

Андрей Никитин Минтранс РФ Автодор
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