Глава РКН заявил о необходимости создать фонд для модернизации ИКТ-инфраструктуры

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) считает целесообразным проработать вопрос о создании в РФ специального фонда для модернизации инфраструктуры отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-инфраструктуры) с участием средств цифровых платформ и сервисов, заявил руководитель ведомства Андрей Липов.

Выступая на отраслевом 25-м юбилейном форуме "Спектр", Липов заявил о назревшей масштабной модернизации ИКТ-инфраструктуры, на которую у самих операторов собственных средств недостаточно. "Точно сейчас у нас пока нет возможности ответить (на этот вопрос - ИФ). Но, по разным оценкам, дефицит составляет несколько триллионов рублей", - сказал глава РКН.

"Для реализации полномасштабной модернизации и защиты объектов связи одних усилий и возможностей операторов связи, очевидно, недостаточно. Экономика ИКТ-инфраструктуры пока не соответствует уровню платформенной экономики. В этой связи важно переосмыслить подходы к обеспечению финансовых потребностей отрасли связи, повысить ее инвестиционную привлекательность. Скорее всего, необходима реализация комплекса мер", - констатировал Липов.

"Но нам видится приоритетным направлением вовлечение в развитие ИКТ-инфраструктуры ее основных пользователей, а именно - владельцев цифровых сервисов и платформ, по сути, основных коммерческих потребителей, заинтересованных в долгосрочной устойчивости, доступности и надежности работы ИКТ-инфраструктуры.

Для этого, возможно, целесообразно создание, хотя бы проработать создание специализированного фонда, финансирующего целевым и программным образом инвестиции в ИКТ-инфраструктуру", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время "наша общая основная задача - обеспечить предупреждение появления новых вызовов и угроз не только в сетях связи, но и в целом в ИКТ-инфраструктуре страны".

"Как показывает опыт, нарушения в работе ключевых объектов ИКТ-инфраструктуры, может иметь существенные экономические последствия. Каждый коммерческий оператор ведёт учёт своей инфраструктуры и состояния её функционирования, самостоятельно оценивает риски в первую очередь с точки зрения экономической целесообразности", - сказал он.

В то же время "при оценке потребностей страны и регионов в услугах связи и обработки данных, контроле, защите и резервировании ключевых региональных и федеральных объектов необходима полная картина, отражающая всей ИКТ-инфраструктуры всех операторов", сказал Липов.

"При ее формировании необходимо создать организационно-технические и правовые механизмы оценки устойчивости и живучести инфраструктуры, возможностей межоператорского резервирования, прогнозирования и планирования ее развития с учётом потребностей экономики регионов и государства в целом. Важно актуализировать требования к построению сетей связи, в том числе их топологии с учётом рисков устойчивости обеспечения резервирования и оперативного восстановления", - подчеркнул глава РКН.

По его мнению, "вопросы защиты и резервирования объектов ИКТ-инфраструктуры, вопросы сквозной оценки живучести и устойчивости инфраструктуры в целом между всеми операторами на региональном и федеральном уровне крайне актуальны".

Он признал, что "диалог с отраслью по этим вопросам ведётся достаточно давно".

"Основной камень преткновения - это увеличение инвестиций в безопасность в устойчивость, объем которых ещё предстоит оценить. Вместе с тем перекос в расходах может ограничить пространственное и технологическое развитие инфраструктуры, чего также нельзя допускать. Российская отрасль и без усиления требований испытывает значительные финансовые нагрузки для поддержания инфраструктуры, обеспечения покрытия сетями связи, внедрению новых технологий, в том числе с учётом приоритета перехода на использование отечественного оборудования", - признал Липов.

Форум "Спектр - 2026" проходит в Завидово 21-22 октября.