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Ирина Окладникова озвучила в Госдуме свое видение задач главы аппарата правительства

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Первый замминистра финансов Ирина Окладникова, кандидатура которой предложена на пост вице-премьера - главы аппарата правительства, заявила, что видит одной из основных своих задач в новой должности обеспечение эффективного взаимодействия кабинета министров и парламента.

"Парламент - наш ключевой партнер в законотворческом процессе, а без этого реализация большинства поручений просто невозможна. Задачей аппарата правительства является как качественная подготовка правительственных законодательных инициатив, так и очень оперативное, но не менее качественное рассмотрение инициатив представителей парламента. Этот вопрос будет на личном контроле", - сказала Окладникова в среду на заседании Госдумы, которое рассматривает ее кандидатуру на новый пост в правительстве.

Она добавила, что еще одной важной функцией руководителя аппарата правительства является контроль за исполнением решений и поручений. "Для этого сформированы основные условия, проведена большая работа по цифровизации такого контроля", - сказала Окладникова.

В качестве примера она привела постановления Госдумы по итогам "правительственных часов", которые существенно изменили свой формат и теперь носят межведомственный характер. Окладникова заверила, что все рекомендации, которые даются Госдумой по итогам "правительственных часов", "мы обязательно обсуждаем в правительстве и учитываем при доработке как законодательных инициатив, так и наших нормативных актов".

Она также напомнила о плане совместной (с парламентом) работы по контрольно-надзорной деятельности. "Проделанная работа показала свой положительный эффект как для бизнеса, так и для органов власти и в целом для экономики", - отметила она, пообещав продолжить эту работу в дальнейшем.

Окладникова отдельно подчеркнула, что у аппарата правительства сложилось хорошее взаимодействие со Счетной палатой. "Мы вместе искали и будем искать способы повышения эффективности как расходов, так и дополнительных ресурсов доходной части. Формат этой работы очень понятный и очень конструктивный", - сказала она.

В заключение Окладникова добавила, что очень заинтересована в конструктивном диалоге с парламентариями, со многими из которых она лично знакома, а с кем-то даже дружит.

Ирина Окладникова Счетная палата Госдума
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