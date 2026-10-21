В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Латвии, ей заявлен протест

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах Латвии была вызвана в среду в МИД РФ, ей заявлен решительный протест, сообщили на Смоленской площади.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что такое решение было принято "в связи с требованиями МИД Латвии уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе Посольства России в Риге, что ставит под угрозу пенсионное и социальное обеспечение для проживающих на территории Латвийской Республики почти шести тысяч военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей".

"Указано, что данные действия латвийских властей противоречат обязательствам страны в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением по вопросам социальной защищённости российских военных пенсионеров и членов их семей 1994 года", - заявили в МИД России.

Там подчеркнули, что "Российская сторона всегда неукоснительно и в полном объёме выполняла свои обязательства перед военными пенсионерами Российской Федерации и членами их семей, проживающими в Латвии". "Вся ответственность за искусственно создаваемый кризис с выплатами военных пенсий целиком и полностью ложится на латвийские власти", - добавили в МИД РФ.

"Латвийской стороне адресован настоятельный призыв строго следовать духу и букве указанного межправительственного соглашения. Вручена соответствующая нота МИД России", - заявили на Смоленской площади.