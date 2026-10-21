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Володин выступил за повышение налогов на пальмовое масло и устрицы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить налоги на пальмовое масло, а также на устрицы.

"Пальмовое масло облагалось как детские продукты. 10% был налог. Мы сделали 20%. Но вот сейчас можно было бы посмотреть, учитывая полемику в обществе и запрос, может быть, этот налог повысить еще дополнительно", - сказал Володин в среду на пленарном заседании, где рассматривается вопрос об утверждении, в частности, Антона Силуанова на должность вице-премьера правительства РФ.

Кроме того, "есть вопросы, связанные с продуктами питания, немассового употребления", отметил Володин.

"Те же устрицы. Почему они облагаются как детские товары, как продукты питания для детей", - также сказал Володин.

Он допустил, что, "может быть, сумма налогов в этой части будет не такая большая после увеличения, как, допустим, в части того же пальмового масла, но по оценке экспертов это шесть миллиардов, а это большие средства", которые позволят ежегодно строить порядка 30 детских садов.

Председатель Госдумы призвал при обсуждении бюджета первого и второго чтения найти "те источники, которые и общество поддержит и воспримет и для министерства финансов это средство, которое можно будет направить на решение проблем".

Силуанов в целом положительно отнесся к такому предложению.

Вячеслав Володин Госдума
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