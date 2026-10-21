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В МИД отметили использование Западом ОБСЕ для навязывания своих подходов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Некоторые страны Запада навязывают свои подходы другим суверенным государствам, используют площадку ОБСЕ для достижения конъюнктурных политических целей, заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский на международном правозащитном мероприятии "Венские дискуссии"

"Ряд западных стран образовали своего рода "коалицию избранных" и навязывают свои подходы другим суверенным государствам, отказываясь признавать за ними право выбора и считая себя выше, совершеннее остальных, - сказал он. - Они используют эту площадку для достижения конъюнктурных политических целей".

В этом контексте Любинский упомянул, в частности, "визовые барьеры и ограничение доступа независимых общественников к профильным мероприятиям" в качестве средств для достижения таких целей.

"В этом плане вынуждены обратить внимание на роль Действующего председательства нашей Организации в этом процессе, которому решением, принятым еще в 2002 году на СМИД ОБСЕ в Порту, предписано действовать, цитирую - "не допуская несоответствия своих действий позициям, согласованным всеми государствами-участниками, а также обеспечивая учёт всего спектра мнений государств-участников". Именно этого мы не наблюдаем на протяжении последних лет. К сожалению, нынешнее Действующее председательство не стало исключением", - отметил он.

МИД ОБСЕ Порту Дмитрий Любинский
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