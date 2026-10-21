В Москве вечером в среду можно будет наблюдать пик метеорного потока Орионид

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вечером в среду достигнет пика активности ежегодный метеорный поток Ориониды, который формируют частицы кометы Галлея, сообщили в "Роскосмосе" со ссылкой на Московский планетарий.

"Увидеть пик метеорного потока Ориониды можно будет этой ночью невооруженным глазом", - сообщили в госкорпорации.

По данным Московского планетария, звездопад достигнет пика около 21:00 по московскому времени, ожидается порядка 15-20 метеоров в час.

"Ориониды рождены шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея (1P/Halley) - самой известной среди периодических комет, за которой наблюдают с древних времен. Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет, появляясь на ночном небе Земли. Последний раз она подлетала к Солнцу в 1986 году и насытила свою орбиту частичками кометной пыли. Следующий раз она пролетит близко к Солнцу и Земле только в июле 2061 года", - сообщили в планетарии.

В сообщении отмечается, что орбита кометы Галлея дважды пересекает орбиту Земли. Оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу дважды в год, образуя метеорные потоки: весной - Майские Аквариды, а осенью - Ориониды.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Это достаточно быстрые метеоры, они часто оставляют яркие следы-треки. Метеоры Орионид обычно белые, но иногда среди них попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры, сообщили в Московском планетарии.