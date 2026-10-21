Минпромторг призвал ускорить выравнивание условий для иностранных и российских селлеров

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг просит ускорить принятие поправок в законодательство о платформенной экономике в части выравнивания условий работы иностранных и российских продавцов на маркетплейсах, в частности, касающихся размера взимаемых площадками комиссий.

Об этом глава ведомства Антон Алиханов заявил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

"Многое из того, что мы задумали, уже вступило в силу с 1 октября, собственно говоря, та самая система маркировки и целый ряд других вещей, которые должны теперь быть интегрированы с этой системой маркетплейсов, системой контроля, надзора (...). Целый ряд ещё предложений мы сейчас обсуждаем на площадке правительства по дальнейшем совершенствованию законодательства, имею в виду в первую очередь выравнивание условий между российскими и иностранными товарами. Имею в виду, обязательно, непревышение комиссий для российских производителей над теми комиссиями, которые выставляются для импортных товаров, ну и целый ряд других поправок", - сказал Алиханов.

"Считаем крайне важным запустить ряд этих поправок уже в этом году и направить их в адрес Государственной Думы, потому что понимаем, что там достаточно большое количество предложений. Возможно, там будет несколько этапов поправок к этому закону, но есть ряд позиций, по которым мы уже достигли полного согласия между ведомствами, и просили бы коллег из Минэкономразвития (...) ускорить эту работу, потому что весь пакет готов, там все разногласия наши сняты", - отметил глава Минпромторга.