Поиск

Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Петербурга

Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Петербурга
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Санкт-Петербурга.

В РоссииПутин и Уиткофф завершили встречу, продлившуюся около трех часовПутин и Уиткофф завершили встречу, продлившуюся около трех часовЧитать подробнее

Как следует из данных сервиса Flightradar24, воздушное судно покинуло аэропорт "Пулково", куда ранее прибыло из Осло. Пункт назначения самолета пока неизвестен.

Накануне Уиткофф посетил столицу Норвегии, где провел переговоры с украинской стороной и рядом европейских политиков.

Пулково Стив Уиткофф США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия с 1 по 20 октября сократила портовые отгрузки зерна на экспорт в четыре раза

Китай занимается подготовкой встречи лидеров РФ, США и КНР

Дума утвердила кандидатуры Силуанова, Окладниковой и Никитина на должности в кабмине

Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Петербурга

 Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Петербурга

Песков назвал содержательной встречу Путина и Уиткоффа

В Калининградской области упал истребитель Су-30, экипаж жив

Путин и Уиткофф завершили встречу, продлившуюся около трех часов

 Путин и Уиткофф завершили встречу, продлившуюся около трех часов

В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Латвии, ей заявлен протест

МИД РФ контактирует с посольством Японии по вопросу об арестованном японском журналисте

 МИД РФ контактирует с посольством Японии по вопросу об арестованном японском журналисте

В РФ заявили, что будут укреплять обороноспособность на фоне курса Японии на ремилитаризацию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12471 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов