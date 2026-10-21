Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту вылетел из Петербурга

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Санкт-Петербурга.

Как следует из данных сервиса Flightradar24, воздушное судно покинуло аэропорт "Пулково", куда ранее прибыло из Осло. Пункт назначения самолета пока неизвестен.

Накануне Уиткофф посетил столицу Норвегии, где провел переговоры с украинской стороной и рядом европейских политиков.