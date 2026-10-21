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Алиханов назвал неприемлемым предложение сократить льготы по кластерным инвестплатформам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пересмотр условий господдержки по льготным программам в промышленности, включая кластерные инвестиционные платформы, может привести к приостановке реализации уже одобренных проектов, Минпромторг будет настаивать на сохранении финансирования, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

"Важно, чтобы для промышленных проектов не изменились условия компенсации по механизмам льготного кредитования, таким как кластерная инвестплатформа, к которой уже привязано более 2 трлн рублей капитальный вложений, те 70 проектов, которые получили одобрение", - сказал он.

Из слов главы Минпромторга следует, что ведомства обсуждают возможность ретроспективного изменения условий реализации поддержки в обрабатывающей промышленности.

"Предложения наших коллег о том, чтобы на те проекты, которые уже отобраны, распространить ретроспективно так называемую "лесенку" (механизм поэтапной приоритизации бюджетных расходов - ИФ), на наш взгляд, неприемлемы. Просто по принципу, что проекты не смогут быть реализованы, - а они уже находятся на середине пути, - без сохранения условий, на которых мы их поддержали", - заявил Алиханов.

"Для кластерной платформы, как для все-таки нишевого механизма, механизма, который используется для поддержки сложных, нереализуемых без такого рода поддержки проектов, мы просили бы не вводить, не рассматривать пересмотр условий. Кредитные условия лучше не стали по сравнению с тем периодом, когда механизм вообще внедрялся", - заключил он.

Антон Алиханов Госсовет Минпромторг
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