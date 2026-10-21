Уиткоффу рассказали о продвижении ВС России на основных направлениях СВО

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проинформировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о продвижении российских войск на основных направлениях проведения специальной военной операции, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

"Путин представил собеседнику объективную картину ситуации на линии соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью у российских войск", - сказал он.

"Отмечено, что на всех основных направлениях они (российские войска) ведут безостановочное наступление и, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и логистики на территории Украины", - заявил Ушаков.