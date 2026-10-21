Путин заявил Уиткоффу, что дипломатические усилия по конфликту с Ираном не исчерпаны

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о неисчерпанности дипломатических усилий по урегулированию конфликта вокруг Ирана, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и, прежде всего, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны", - сказал Ушаков. "И что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться", - добавил он.

Помощник президента РФ сообщил, что в ходе беседы с американским спецпредставителем Путин заявил "о готовности Москвы и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы".