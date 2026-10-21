Путин и Уиткофф обсудили совместные масштабные экономические проекты

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в среду обстоятельно обсудили масштабные совместные экономические проекты, некоторые из них которых приближаются к началу реализации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Обстоятельно обсуждены и другие масштабные совместные экономические проекты, которые открывают большие перспективы сотрудничества двух стран. Некоторые из них действительно приближаются к началу реализации", - сказал Ушаков журналистам по итогам прошедшей встречи.

Встреча Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом прошла в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, она продолжалась порядка трех часов.