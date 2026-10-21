Минфин готовит дорожную карту по трем экспериментам в сфере токенизации

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минфин готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере токенизации, один из них - токенизация отдельных биржевых продуктов сырьевой (Петербургской) биржи, говорится в сообщении министерства.

"Сейчас ведется работа над дорожной картой по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации. Первое направление - обращение движимого имущества. Для него необходимо определить параметры самого экспериментально-правового режима. Второе - токенизация корпоративных прав, в том числе долей в обществах с ограниченной ответственностью. Здесь потребуются точечные изменения в профильное законодательство. Третье направление - токенизация отдельных биржевых продуктов сырьевой биржи", - сказал замдиректора департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов, слова которого приводит пресс-служба.

Дорожная карта разрабатывается в рамках концепции токенизации активов реального сектора российской экономики, утвержденной правительством в феврале, отметили в министерстве.

Глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в мае прошлого года заявлял, что ЭПР по токенизации можно будет запустить на базе уже существующих платформ по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Свои платформы есть у "Санкт-Петербургской международной товарной-сырьевой биржи" (Петербургской биржи), Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-банка, ПСБ, ГПБ, Ozon и других организаций.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Закон также разрешил оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) в открытых сетях. Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам - приобретать ЦФА на условиях не худших, чем приобретение криптовалюты, отмечал ЦБ.