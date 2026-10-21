Россия и КНР осудили попытки внешнего диктата для подрыва консолидации в Евразии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай решительно осуждают любые попытки внешнего силового диктата, направленного на подрыв процессов консолидации и осуществления взаимовыгодного сотрудничества в Евразии.

По итогам 31-й встречи глав правительств России и Китая было принято совместное коммюнике, текст которого опубликован на сайте кабинета министров РФ.

В частности, в документе отмечается, что Москва и Пекин "констатируют, что внешнее деструктивное вмешательство в дела Евразии в настоящее время является основным фактором, дестабилизирующим обстановку на континенте".

Стороны, подчеркивается в документе, "решительно осуждают любые попытки внешнего силового диктата, направленного на подрыв процессов консолидации и осуществления взаимовыгодного сотрудничества и развития в Евразии на основе равноправия и учета коренных интересов всех государств".