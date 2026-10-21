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Специалисты РКН отразили с начала года более 20,1 тыс. DDoS-атак

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) констатирует почти двукратный рост за последние три года числа DDoS-атак на защищаемые Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ресурсы, сообщил заместитель руководителя ведомства Олег Терляков.

"В настоящее время на мониторинге и под защитой ЦМУ находится более 15 тыс. социально значимых ресурсов и систем. За последние три года наблюдаем устойчивый рост числа DDoS-атак на эти ресурсы", - сказал Терляков в среду на 25-м юбилейном форуме "Спектр".

Согласно представленным им данным, за 10 месяцев текущего года Национальная система противодействия DDoS-атакам, развернутая на технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), отразила 20 тыс. 115 атак на защищаемые ресурсы, тогда как за весь прошлый год таких атак было 21 тыс. 622, а в 2024 году - 10 тыс. 935 DDoS-атак.

Мощность наиболее масштабной DDoS-атаки в 2024 году была 2,38 Тбит/с (210 млн пакетов в секунду), в 2025-м - 1,93 Тбит/с (389 млн п/с), а в этом году уже 2,7 Тбит/с (250 млн п/с).

Средняя мощность атаки составляет 65,2 Гб/с, что на 41% больше, чем в прошлом году, а средняя скорость выросла также на 41% и составляет 16,2 млн п/с.

Средняя продолжительность DDoS-атаки по сравнению с прошлым годом выросла на 25% и в текущем году составила 9,7 часа.

Всего под защитой ЦМУ находится 14 тыс. 519 государственных и социально значимых ресурсов (+10,7% к прошлому году) и 1 тыс. 759 организаций (+14% к прошлому году).

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного Роскомнадзору "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) для реализации положений законодательства о суверенном рунете.

РКН Роскомнадзор
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