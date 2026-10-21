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Более 100 тыс. сотовых абонентов в РФ воспользовались услугой межрегионального переноса номера

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Услугой сохранения номера мобильного телефона (MNP, Mobile Number Portability) при переезде в другой регион, запущенной с 1 сентября, воспользовались более 100 тыс. человек, сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко.

"Важное изменение для многих граждан страны: с 1 сентября 2026 года абоненты сохраняют мобильный номер при переезде в другой регион - как оставаясь у текущего оператора, так и переходя к новому. Сервисом на текущий момент воспользовалось уже более 100 тыс. граждан", - сказал Угнивенко в среду на форуме "Спектр".

Ранее перенос номера был возможен только внутри одного субъекта РФ, напомнил замминистра.

Постановление правительства о введении с 1 сентября межрегионального MNP было принято в мае 2026 года.

Минцифры РФ
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