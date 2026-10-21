Дополнительные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщила Росавиация в своем канале в Мах в среду.

"Аэропорт "Геленджик". Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени.