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Правительство РФ рассмотрит поправки в закон "О связи"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект изменений в закон "О связи" в части установления требований к соискателям (владельцам) лицензий, сообщила пресс-служба российского кабинета министров.

"Законопроект направлен на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

В повестке дня заседания также проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления административной ответственности за управление транспортным средством без прав).

Как отметили в пресс-службе, "законопроект подготовлен в целях повышения мер общественной безопасности в области дорожного движения и направлен на сохранение жизни и здоровья граждан, предупреждение общественно опасных действий, совершаемых лицами, не имеющими права управления транспортными средствами".

Кроме того, члены кабинета министров рассмотрят вопрос о выделении Минстрою России в 2026 году из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края. "Проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Геленджика", - говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

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