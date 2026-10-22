Семь человек погибли в ДТП на трассе в Тюменской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Семь человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком на федеральной трассе в Тобольском муниципальном округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в четверг.

Трагическое ДТП произошло на 278 километре федеральной автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" в двенадцатом часу ночи в результате наезда минивэна на стоящий грузовой автомобиль с последующим возгоранием.

"По предварительной информации, в результате ДТП погибли 7 человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России и Тюменской областной службы экстренного реагирования.