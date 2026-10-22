Движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы перекрыто

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта перекрыто из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в четверг.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - говорится в сообщении канала губернатора в мессенджере Max.

Евраев также просит воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей.