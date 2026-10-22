Минобороны РФ заявило о создании условий для дальнейшего продвижения в Запорожской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, чем обеспечили условия для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Уничтожение опорных пунктов нарушило построение обороны противника и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Восток", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки "Восток" обнаружили в лесополосах позиции ВСУ.

"После уточнения координат к работе приступили расчёты "Гиацинт-С". Артиллеристы нанесли серию точных ударов по наиболее укреплённым участкам обороны противника, последовательно разрушая блиндажи и огневые позиции", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также сообщили, что операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали подвоз материальных средств и уничтожили полевые склады ВСУ в Запорожской области.

"В ходе разведки с воздуха операторы БПЛА группировки войск "Восток" обнаружили наземные роботизированные комплексы ВСУ, которые использовались для доставки боеприпасов, продовольствия и другого имущества на передовые позиции", - говорится в сообщении министерства.