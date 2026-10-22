Отряд кораблей Северного флота провел в Арктике учение по защите объектов военной инфраструктуры

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Северного флота с тактической группой провели учение по защите объектов военной инфраструктуры России в Арктике, сообщили в пресс-службе флота в четверг.

"Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение с тактической группой Северного флота по защите объектов военной инфраструктуры Российской Федерации в Арктике", - говорится в сообщении.

По легенде тренировки, отряд боевых кораблей условного противника готовился к захвату военных объектов на острове Земля Александры. После получения задачи дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" тактической группы, дислоцируемой на архипелаге Земля Франца-Иосифа, совершил марш в позиционный район, где комплекс был развернут и подготовлен к применению.

Экипажи "Бастиона" выполнили электронные пуски ракет по корабельной группировке условного противника, находящейся на удалении 350 километров, проинформировали во флоте.

Оставшаяся часть десанта противника высадилась на десантно-штурмовых лодках на остров Земля Александры, после чего отряд боевых кораблей отработал усиление охраны и обороны объектов военной инфраструктуры.

"Экипаж корабельного вертолёта Ка-29, поднятого с борта патрульного корабля "Иван Папанин", доставил на остров антитеррористическую группу. В ходе боя силы условного противника были ликвидированы", - сообщили во флоте.

Кроме того, в ходе учения мобильные огневые группы отработали противодействие БПЛА, добавили в пресс-службе.

Также, в ходе боя один из военнослужащих, получивший условное "ранение", был эвакуирован в медпункт тактической группы, где ему была оказана помощь.

Задачи тренировки были выполнены в полном объеме, тренировка проводилась с учётом опыта специальной военной операции. Особенностью проведения учений стали сложные погодные условия, снегопад и ветер скоростью до 30 метров в секунду, добавили во флоте.