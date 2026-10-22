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Пожар произошел в кафе на кузбасском курорте Шерегеш

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в кафе в поселке Шерегеш Кемеровской области, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Загорелось здание кафе-бара на улице Снежной. Огонь также распространился на кровлю соседнего отеля. Общая площадь пожара составила 490 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работали 25 человек и восемь единиц техники МЧС.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк уточнил, что сгорело кафе Grelka, в котором ранее выявляли нарушения санитарно-эпидемиологических требований, работу заведения приостанавливали. В мае управляющего кафе суд признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и приговорил его к трем годам ограничения свободы.

"В причинах (пожара - ИФ) разберутся специалисты. Но сигнал тревожный. В преддверии сезона мы видим недоработки и недостаточный контроль", - написал Середюк в своем телеграм-канале.

Он предложил владельцам таких объектов добровольно провести внеплановые проверки пожарной безопасности и ревизию средств пожаротушения.

Губернатор добавил, что список объектов, прошедших проверки, опубликуют на сайте дирекции курорта Шерегеш.

Кузбасс МЧС России Шерегеш Илья Середюк
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