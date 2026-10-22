Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительными изменениями индексов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками, общий настрой остается позитивным после оптимистичных геополитических новостей на тему украинского урегулирования, также поддержкой выступает дорожающая нефть (декабрьский фьючерс на Brent вновь превысил $110 за баррель) и данные Росстата о замедлении инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2446,28 пункта (-0,02%), индекс РТС - 940,09 пункта (-0,02%). Из индексных бумаг лидируют в снижении акции "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), но подросли бумаги ВТБ (+0,8%), "ИКС 5" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составляет 81,9739 руб. (-91,4 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ). Из данных за 19 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и до 6,84% с 7,02% на 12 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ в ближайшую пятницу на уровне 14%. Часть экспертов также прогнозирует повторение нейтрального сигнала, ряд экономистов допускает его ужесточение (до умеренно жёсткого или даже жёсткого).

Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,5% после повышения на 0,9% в августе, снижения на 2,5% в июле и на 0,1% в июне, роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сокращения на 2,5% в январе, сообщил также в среду Росстат. Динамика цен производителей оказалась значительно выше ожиданий аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, которые прогнозировали рост на 0,6%.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,1% во главе с Nasdaq благодаря позитивным квартальным отчетностям крупных компаний.

В отсутствие важных статданных все внимание инвесторов сосредоточилось на набирающем ход сезоне корпоративной отчетности. Прогноз участников рынка предполагает, что прибыль входящих в индекс S&P 500 компаний в третьем квартале увеличилась более чем на 30%, по данным LSEG IBES.

В Азии утром в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,9%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-1,3%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:02 по Москве в четверг составила $110,63 за баррель (+1,7% и +0,03% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $98,5 за баррель (+1,4% и -0,7% в среду).