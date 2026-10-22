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Более 40 БПЛА сбили над Воронежем и четырьмя районами области минувшей ночью

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации 44 беспилотников над Воронежем и четырьмя районами области в ночь на четверг.

"Минувшей ночью в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в своем канале в Мах.

Губернатор уточнил, что вследствие падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов региона повреждены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного соцобъекта, также посечены несколько легковых автомобилей. Кроме того, ремонта потребовали сети электроснабжения - оперативники работают на местах, отметил Гусев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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