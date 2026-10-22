Эксперт Минпросвещения РФ сообщил о планах включить в школьную программу одну из новелл Лу Синя

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Расширение присутствия китайской литературы в школьной программе возможно, но любые изменения должны проходить профессиональную экспертизу; в программу седьмого класса планируют включить одну из новелл китайского писателя Лу Синя, сообщил "Интерфаксу" эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

Так он прокомментировал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой включить в школьную программу больше литературных произведений китайских авторов.

"Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования", - сказала Голикова 19 октября в Санкт-Петербурге по итогам 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Знакомство с китайской литературой уже предусмотрено в рамках обновления содержания школьного образования. В программу по литературе для седьмого класса планируется включить изучение одной из новелл Лу Синя - основоположника современной китайской литературы первой половины XX века. Это позволит школьникам познакомиться с творчеством одного из наиболее значимых китайских писателей", - отметил Костенко.

По его словам, расширение присутствия китайской литературы в школьной программе возможно, но такие решения должны приниматься взвешенно, на основе экспертного обсуждения и с учётом общей логики литературного образования.

Костенко подчеркнул, что изучение зарубежной литературы, безусловно, помогает школьникам лучше понимать культуру, историю и традиции других стран, расширяет кругозор и способствует развитию межкультурного диалога.

"При этом любые изменения в содержании школьных программ должны проходить профессиональную экспертизу. Вопрос о включении новых произведений необходимо рассматривать с участием экспертного сообщества и педагогов-практиков. Важно учитывать художественную и культурную значимость произведений, их доступность для восприятия школьниками определённого возраста, а также соответствие целям и задачам литературного образования", - пояснил он.