Несколько домов и ЛЭП повреждены в Калужской области из-за атаки БПЛА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 17 БПЛА над рядом районов региона; в результате атаки повреждена линия электроснабжения населенного пункта, а также получили повреждения несколько частных домов.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в своем канале в Мах.

Он уточнил, что вследствие атаки в Жуковском округе повреждены четыре частных дома, в Малоярославецком округе повреждены остекление и забор одного частного дома; пострадавших нет, вся необходимая помощь будет оказана.

"Также в результате атаки незначительно повреждена линия электроснабжения населенного пункта в Дзержинском округе. Ведутся восстановительные работы", - добавил Шапша.