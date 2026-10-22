Прокуратура Тульской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от БПЛА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Тульской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Так, в Заокском районе в результате атаки БПЛА имеются повреждения фасадов, кровли, остекления нескольких частных домов.

"Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Для этих целей обеспечено межведомственное взаимодействие", - говорится в сообщении.

На место выехал прокурор района Роман Петрухин.

Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Тульской области организована горячая линия.

Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что минувшей ночью над Тульской областью уничтожены 70 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Зафиксированы повреждения частных домовладений в Заокском районе и Туле.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.