Прокуратура Тульской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от БПЛА
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Тульской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Так, в Заокском районе в результате атаки БПЛА имеются повреждения фасадов, кровли, остекления нескольких частных домов.
"Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Для этих целей обеспечено межведомственное взаимодействие", - говорится в сообщении.
На место выехал прокурор района Роман Петрухин.
Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Тульской области организована горячая линия.
Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что минувшей ночью над Тульской областью уничтожены 70 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Зафиксированы повреждения частных домовладений в Заокском районе и Туле.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.