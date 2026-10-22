Аэропорты "Внуково", Калуги, Тамбова, Ярославля вернулись к штатной работе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в аэропортах Калуги, Тамбова, Ярославля и московском аэропорту "Внуково", сообщили в Росавиации в четверг утром.

"Аэропорты Внуково, Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале Росавиации в Max.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.