Краснов предложил Минюсту КНР обмениваться опытом внедрения ИИ в сфере юстиции

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил Минюсту Китая обмениваться имеющимся у двух стран опытом внедрения искусственного интеллекта в сфере юстиции.

"Большое направление для сотрудничества представляет применение современных технологий. Мне известно о наработках министерства юстиции Китая по внедрению электронных систем для обеспечения круглосуточного и непрерывного предоставления юридических услуг населению", - сказал Краснов на встрече с министром юстиции КНР госпожой Хэ Жун.

Речь идет о шагах, анонсированных в сентябре 2026 года заместителем министра юстиции Ли Минчжэном. Они связаны с объединением трех основных платформ: физических офисов, "горячей линии" и онлайн-сервисов для обеспечения круглосуточного и непрерывного предоставления юридических услуг населению. Для повышения интеллектуального уровня консультаций и сопровождения дел планируется задействовать искусственный интеллект, блокчейн и технологии больших данных.

Председатель Верховного суда России напомнил, что в сентябре этого года утвердил Концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность, где заложены принципы обеспечения гарантий прав и свобод человека при использовании нейросетей в судопроизводстве.

"Предлагаю наращивать обмен знаниями, опытом и профессиональными практиками российских и китайских специалистов в данной сфере", - сказал Краснов.

В ходе визита в Китай Краснов посетил Финансовый суд Пекина, созданный в декабре 2020 года для обеспечения финансовой безопасности страны. Суд рассматривает административные споры с участием граждан и споры между компаниями, представленными на бирже, а также споры с иностранным участием (рассмотрены 1 331 дело с участием иностранных представителей 49 стран, в том числе 33 стран - участниц инициативы "Один пояс - один путь", включая пять дел, связанных с Россией).

Заявления от граждан в суде могут быть приняты в произвольном виде - отсканированное бумажное заявление искусственный интеллект переводит в нужную форму, анализирует приведенные доводы и дает прогноз о возможном результате рассмотрения делa. ИИ-юрист даст оценку рисков, рассчитав в количестве баллов прогноз, что решение будет в пользу обратившегося. С начала работы в марте 2021 финансовый суд рассмотрел 43 тыс. дел на общую сумму 538 трлн юаней, рассматривая уже 10 тыс. дел в год. 64% составили гражданские дела, 7% - административные.

Краснов поинтересовался, сколько дел приходится на одного судью и какие сроки занимает рассмотрение дел, в том числе дел о банкротстве. Ему сказали, что на каждого из 35 судей приходится 200-300 дел в год, 96% дел рассматривается в срок не более года, дела о банкротстве рассматриваются в среднем до года или чуть более одного года. Рассмотрение дела начинается в среднем через 24-36 дней после поступления заявления.