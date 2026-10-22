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В Новосибирске произошла утечка соляной кислоты при перекачке в цистерну

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Утечка химического реактива произошла на промплощадке в Кировском районе Новосибирска в четверг, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"При перекачке химических веществ из ж/д вагона в стационарную цистерну сорвало шланг и произошел разлив жидкости на открытой территории", - говорится в сообщении.

Сотрудниками предприятия проведены первичные мероприятия по ликвидации разлива.

Пострадавших нет.

В ликвидации утечки задействованы 15 человек, пять единиц техники, а также семь человек и две единицы техники от МЧС России.

В оперативных службах Новосибирска "Интерфаксу" уточнили, что произошел разлив соляной кислоты.

"Предприятие оборудовано соответствующим образом, опасное вещество было собрано через специальные стоки", - добавил собеседник агентства.

Новосибирск
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