Военные заявили, что в Киеве ночью нанесен удар по авиационному предприятию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночного удара нанесли поражение предприятию авиационной промышленности (ГП "Антонов") в Киеве, производящему ракеты FP-5 "Фламинго", заявили в Минобороны России в четверг.

"В результате удара поражены в городе Киев: сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов"), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9", - говорится в сообщении.