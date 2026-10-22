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Военные заявили, что в Киеве ночью нанесен удар по авиационному предприятию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночного удара нанесли поражение предприятию авиационной промышленности (ГП "Антонов") в Киеве, производящему ракеты FP-5 "Фламинго", заявили в Минобороны России в четверг.

"В результате удара поражены в городе Киев: сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов"), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ
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