Минобороны РФ заявило об ударах по предприятиям и складам в Киеве, связанным с выпуском БПЛА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг поразили в Киеве предприятия и склады с беспилотниками большой и средней дальности, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Складской комплекс ("Хладокомбинат №3"), на базе которого организовано производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также барражирующих боеприпасов "Хорнет", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, нанесен удар по промышленному предприятию, которое осуществляло производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа, а также комплектующих для робототехнических комплексов.

Кроме того, военные поразили склад беспилотников и реактивных ускорителей к ним, сообщили в Минобороны РФ.