Рябков заявил, что РФ ведет диалог с США по Украине с учетом изменившихся реалий на земле

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет диалог с США с учетом того, что любое решение по Украине должно учитывать изменившиеся реалии на земле, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно же, императивом является полный, стопроцентный учет изменившихся реалий на земле, наших конституционных реалий и того, что сейчас происходит на поле боя. С этих позиций мы ведем диалог с Соединёнными Штатами Америки", - сказал Рябков, выступая на Нижнегородском экономическом форуме.

В Москве надеются, подчеркнул он, что "администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа сумеет воспринять логику и императивность таких решений и именно в таком ключе будет вести дальнейшую работу как с подопечными, с клиентами в Киеве, так и с европейской группой".

Рябков подчеркнул, что поиски пути в урегулировании украинского кризиса "даются непросто".

"Мы не можем отказаться от базовой установки на то, что любое решение - будь то политическое или военное, если политико-дипломатические методы не сработают, - должно обеспечивать надежнейшее преодоление базовых проблем, которые сделали неотвратимым начало специальной военной операции", - отметил он.

При этом, по словам замминистра, европейские страны сегодня занимают "максимально воинственную и в связи с этим весьма опасную позицию".

"Мы руки не опускаем, дипломатия - это искусство договариваться. Мы играем на многих досках, будем делать это дальше. Мы открыты к миру", - заключил он.