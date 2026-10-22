Суд признал виновным бывшего члена правления банка "Народный кредит" Стребкова в хищении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы 21 октября заочно признал бывшего члена правления московского банка "Народный кредит" Игоря Стребкова виновным в хищении средств банка, сообщает АСВ - конкурсный управляющий банка.

Стребков приговорен к семи лет лишения свободы, суд запретил ему выполнять управленческие функции в кредитных и финансовых организациях в течение трех лет.

Со Стребкова в качестве возмещения имущественного вреда взыскано солидарно с ранее осужденными соучастниками хищения средств банка свыше 6,5 млрд рублей. Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск удовлетворен.

Банк России отозвал лицензию у банка "Народный кредит" 9 октября 2014 года. По данным временной администрации, на тот момент превышение обязательств над активами банка составляло примерно 12,73 млрд рублей: обязательства перед кредиторами равнялись 26,85 млрд рублей при активах в 14,12 млрд рублей.

"Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода из банка активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 10,2 млрд рублей, приобретение неликвидных векселей на сумму 1,8 млрд рублей у организаций, отсутствующих по адресам, указанным в вексельных договорах, а также отчуждение имущества банка на сумму 0,2 млрд рублей", - сообщал ЦБ.

В декабре 2014 года банк был признан банкротом.

Банк России направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка.

Банк "Народный кредит" по итогам трех кварталов 2014 года занимал 120-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".