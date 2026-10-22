За восемь месяцев въезд в РФ запретили более чем 260 тыс. иностранцев

Это на 75,8% больше, чем за восемь месяцев 2025 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более чем 260 тысячам иностранных граждан с начала года запрещен въезд в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"С января по август 2026 года по инициативе органов внутренних дел Российской Федерации свыше 260 тыс. иностранцев и лиц без гражданства запрещен въезд в Россию. Это на 75,8% больше, чем за восемь месяцев 2025 года", - сообщила Волк.

Она отметила, что в четыре раза возросло количество принятых полицией решений о неразрешении въезда иностранцам, представляющим угрозу общественной безопасности и правопорядку. По ее словам, таких решений вынесено свыше 13,5 тыс.

По данным МВД, основная масса отказов на въезд связана с административным выдворением и депортацией из России, нарушением сроков пребывания в РФ, сообщением заведомо ложных сведений о себе или о цели своего пребывания в России. Также нередки случаи представления подложных документов, неоднократного привлечения к административной ответственности, неуплаты в период предыдущего пребывания в стране налога или административного штрафа.

"Мошенники часто предлагают услуги по "снятию запрета за один день" - это всегда обман. Реальное снятие запрета возможно только через официальный порядок: обжалование в ведомстве или в суде", - отметила Волк.