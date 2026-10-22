Выборы председателя Союза театральных деятелей РФ состоятся в Москве в четверг

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Выборы председателя и секретариата Союза театральных деятелей (СТД) пройдут в рамках Х съезда организации в четверг в Москве, сообщил председатель СТД Владимир Машков.

"У нас сегодня знаменательный день. Сегодня десятый съезд Союза театральных деятелей. На повестке - изменение устава нашей общественной организации, (...) выборы председателя, выборы секретариата", - сказал Машков журналистам.

По словам председателя Союза, "большая программа" с участием делегатов СТД запланирована в театре "На Страстном", еще одно торжественное собрание пройдет вечером в Большом театре.

Машков назвал учреждение правительством Дня артиста, который в этом году отмечался впервые, знаменательным событием юбилейного 150-го года Союза театральных деятелей.

"(Учреждение - ИФ) Праздника, который мы ежегодно будем встречать 17 января, в день рождения Константина Станиславского. Это день, объединяющий всех артистов (...) всех жанров, балета, эстрады, циркового искусства, драматического театра", - подчеркнул Машков.

Машков занимает пост председателя Союза театральных деятелей России после избрания на внеочередном IХ съезде 4 декабря 2023 года.