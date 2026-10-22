В Уфе приставы опечатали передвижной зоопарк с 12 хищниками

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Уфе судебные приставы опечатали передвижной зоопарк с двенадцатью хищниками, которому ранее было предписано освободить занимаемую территорию из-за нарушений, сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.

В ноябре 2022 года Арбитражный суд постановил освободить занимаемый зоопарком земельный участок на улице Менделеева.

"Организации был предоставлен достаточный срок для освобождения земельного участка и решения вопроса о дальнейшем содержании животных. Однако необходимых мер для исполнения решения суда владелец предприятия не принял, - говорится в сообщении. - На сегодняшний день 12 хищных зверей содержатся в условиях, которые не соответствуют требованиям их содержания".

В связи с этим в отношении организации составлен административный протокол по ч.2.1 ст.17.15 КоАП (неисполнение административного наказания).

"Суд вынес постановление о признании предприятия культуры и отдыха "Саванна" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 30 суток. Зоопарк не имеет право вести какую-либо хозяйственную и публичную деятельность, включая прием посетителей и оказание услуг", - подчеркивает пресс-служба.

Передвижной зоопарк "Саванна" приехал в Уфу в 2014 году и получил разрешение занять покрытый лесом участок площадью 8,7 тысячи кв. м сроком на пять лет. После истечения срока аренды руководство зоопарка отказалось покидать территорию и запросило вдвое больший участок на том же месте. Управление Минземимущества Башкирии по Уфе и Уфимскому району подало иск в Арбитражный суд, который постановил освободить незаконно занимаемую землю.

В 2025 году прокуратура Уфы добилась закрытия зоопарка, поскольку у индивидуального предпринимателя отсутствовала лицензия на осуществление данной деятельности, а также ветеринарные свидетельства о состоянии здоровья питомцев. Тогда владельца зоопарка оштрафовали на 10 тысяч рублей.