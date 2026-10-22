Дмитриев назвал неизбежным перезапуск "Северных потоков" в будущем

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Перезапуск газопроводов "Северный поток" в перспективе обязательно произойдет, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Абсолютно нет никаких сомнений в том, что "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в какой-то момент времени будут снова работать, и это неизбежно", - сказал Дмитриев, выступая на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, "когда люди начнут платить в два-три раза больше за энергию в Европе, покупка энергоресурсов у России абсолютно неизбежна, и политики, которые это отрицают, проиграют по всем фронтам".