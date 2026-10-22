Поиск

Дмитриев назвал неизбежным перезапуск "Северных потоков" в будущем

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Перезапуск газопроводов "Северный поток" в перспективе обязательно произойдет, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Абсолютно нет никаких сомнений в том, что "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в какой-то момент времени будут снова работать, и это неизбежно", - сказал Дмитриев, выступая на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, "когда люди начнут платить в два-три раза больше за энергию в Европе, покупка энергоресурсов у России абсолютно неизбежна, и политики, которые это отрицают, проиграют по всем фронтам".

Кирилл Дмитриев Северный поток Северный поток - 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

 Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

Силуанов, Никитин, Окладникова и Кожемяко назначены вице-премьерами

Возглавлявший Минтранс Андрей Никитин назначен вице-премьером РФ

 Возглавлявший Минтранс Андрей Никитин назначен вице-премьером РФ

Дмитрий Ядров назначен министром транспорта РФ

 Дмитрий Ядров назначен министром транспорта РФ

"Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

 "Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

Несколько домов и ЛЭП повреждены в Калужской области из-за атаки БПЛА

Над Тульской областью ночью сбили 70 беспилотников, есть повреждения

Учебники по "Духовно-нравственной культуре России" вошли в федеральный перечень

 Учебники по "Духовно-нравственной культуре России" вошли в федеральный перечень

Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12496 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов