РФ работает над интеграцией систем передачи финансовой информации со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия вместе с партнерами из Азии, Африки и Латинской Америки работает над интеграцией национальных систем передачи финансовой информации, сказал в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Совместно с партнерами работаем - это не лозунг, это не декларация, это реальность - над созданием новой платежно-расчетной архитектуры. Над интеграцией национальных систем передачи финансовой информации. Мы уже перевели значительную часть взаиморасчетов в национальные валюты и продолжаем эту работу", - сказал Рябков, выступая на Нижегородском экономическом форуме.

По его словам, в условия западных санкций Россия фокусирует усилия "на выстраивании новой, защищенной от деструктивного вмешательства извне инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, включая производство, логистические цепочки и транспортные коридоры".

"Мы готовы к развитию равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми, кто открыт к взаимодействию на схожих принципах. Примером такого сотрудничества служит наше плотное, многослойное и продолжающееся диверсифицироваться сотрудничество с государствами Азии, прежде всего, Китаем и Индией, с исламским миром, с переживающей второе пробуждение Африкой, с нашими партнерами в Латинской Америке", - отметил он.