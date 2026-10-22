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ЦИК проверит однократность получения бюллетеней избирателями на 2669 участках

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком начал проверку однократности получения бюллетеней 1945 избирателями на 2669 избирательных участках на сентябрьском Едином дне голосования, сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Стартовала проверка однократности получения избирательных бюллетеней на выборах, состоявшихся 20 сентября 2026 года. Проверка, которую ЦИК России проводит совместно с организаторами выборов в регионах и МИД России, охватывает 2669 избирательных участков, включая 5 избирательных участков, образованных за рубежом, и списки в отношении 1945 избирателей", - сказали в комиссии.

"Напомним, что в России применяется система "Стоп-дубль", которая позволяет оперативно проверять информацию о том, получал ли избиратель бюллетень ранее на ДЭГ. При этом для избирателя, который подал заявление на участие в ДЭГ, но по каким-то причинам не смог проголосовать онлайн, сохраняется возможность получить бумажный бюллетень и проголосовать на избирательном участке в пределах избирательного округа", - резюмировали в ЦИК.

ЦИК ДЭГ МИД
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