Военные сообщили об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады вооружения и боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и военного имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

Также удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил в 158 районах, сообщило Минобороны РФ.