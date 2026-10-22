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Российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, "Запад", "Южная" и "Днепр" улучшили положение в зоне спецоперации, заявили в Минобороны России в четверг.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки войск "Южная" и "Днепр" улучшили тактическое положение, группировки "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки группировка войск "Центр" нанесла удары по 17 украинским бригадам и одному полку в ДНР и Днепропетровской области, потери ВСУ составили: свыше 345 военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка войск "Север" в течение суток нанесла удары по семи бригадам и одному полку ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили военные.

"Противник потерял более 230 военнослужащих, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

По информации министерства, группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР, потери армии Украины составили: свыше 200 военнослужащих, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

"Южная" группировка за сутки нанесла удары по 13 бригадам ВСУ в ДНР, потери украинских подразделений составили: до 185 военнослужащих, боевая бронемашина, 32 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что группировка войск "Днепр" в течение суток нанесла поражение трем бригадам и одному полку ВСУ в Запорожской области, потери армии Украины составили: до 40 военнослужащих, 27 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Минобороны РФ
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