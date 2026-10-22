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Дмитриев отметил, что Уиткофф и Кушнер "очень много слушают Россию"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сейчас в Европе обсуждают вопросы, касающиеся поиска решения украинского урегулирования, заявил на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Россия очень благодарна Джареду Кушнеру, президенту Трампу и другим участникам этого диалога за поиск решений. Они очень много слушают Россию, они сильно меньше встречаются, честно говоря, с украинцами, чем с русскими, они (Кушнер и Стив Уиткофф) сейчас в Европе, чтобы там тоже обсудить вопросы, они пытаются найти баланс между интересами разных акторов для нахождения постоянного решения", - сказал он.

"Сейчас идет процесс, где разные стороны диалога понимают, что это действительно реалистичное решение, потому что очень многие стороны предлагали нереалистичные решения, и таким образом только отодвигали достижение мира", - отметил Дмитриев.

Джаред Кушнер Кирилл Дмитриев США Стив Уиткофф Уиткофф Европа
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